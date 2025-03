Da Koopmeiners a Douglas Luiz fino a Vlahovic: quale è la missione di Tudor alla Juve

Nico Gonzalez a rilento oltre la fragilità

Siamo di fronte a un altro giocatore economicamente sopravvalutato. Il livello tecnico di Nico Gonzalez è eccellente, come attaccante esterno ha sempre segnato abbastanza, l’ultimo anno di Firenze è andato in doppia cifra (12 gol, appena due in meno del suo record personale nello Stoccarda). Ma bastava vedere la sua storia per capire che Nico ha delle fragilità evidenti, fisicamente non ha mai fatto un anno intero senza infortuni. Nelle sette stagioni europee (tre con lo Stoccarda, tre con la Fiorentina, una con la Juve) ha saltato solo in campionato la bellezza di 57 partite, più di un campionato e mezzo senza giocare. È vero che Commisso con la Juve ha sempre fatto dei buoni affari (sia in uscita che in entrata), ma stavolta l’errore del club bianconero (quasi 40 milioni per l’argentino) è stato pesante. Gonzalez ha bisogno di una ricostruzione fisica, il suo contributo finora è stato impalpabile, come Koopmeiners il raffronto dei gol con la stagione scorsa è impietoso: ne aveva fatti sette a questo punto del campionato, ora è a uno. Tudor dovrà superarsi per rimetterlo in forma, ammesso che anche il nuovo allenatore voglia attaccare con gli esterni. Altrimenti lo spazio per Nico si restringe.