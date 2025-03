Juve, il retroscena sul primo allenamento di Tudor: cosa ha detto ai giocatori 

C ’è di nuovo uno juventino al timone della Juve, inizia la rincorsa alla Champions League. Il desiderio dei tifosi è stato esaudito con la scelta di Igor Tudor per risollevare la Signora in crisi di risultati e di identità e allora sulla Continassa spunta anche il sole per il primo allenamento della nuova era. Sono circa le tre di un lunedì prima piovoso e poi improvvisamente sereno e il tecnico croato prende il timone della “sua” Juve; l’obiettivo è chiarissimo: centrare il quarto posto che vale l’Europa che conta. Sorridente, evidentemente felice e carico al punto giusto per poter vivere un’avventura tanto desiderata, tanto sognata. Adesso è realtà e arriva in uno snodo delicatissimo della storia del club che ha amato e ama profondamente e per il quale ha deciso di rimettersi in gioco anche se solo per pochi mesi, e poi chissà che cosa riserverà il futuro. Ci sono nove partite e ventisette punti a disposizione per compiere la missione e c’è poco tempo per preparare l’esordio con il Genoa di sabato pomeriggio allo Stadium. Va di corsa, Tudor, come di corsa dovrà tornare a viaggiare la Juve per rimettersi in carreggiata. È il momento della scossa, della reazione. A darla è chiamato proprio Igor che, fischietto e cronometro al collo, ha diretto la prima seduta di lavoro da comandante in capo, dopo otto stagioni da calciatore (1998-2005 e 2006-07) con due scudetti e due Supercoppe italiane in bacheca, e una da vice allenatore nel 2020-21 al fianco di Andrea Pirlo (una Coppa Italia e una Supercoppa italiana alzate al cielo).