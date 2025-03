L’eclettismo olandese e il Mottismo

Mai disturbare la nemesi che sbadiglia. Le basta un pretesto, uno qualsiasi, per saltare giù dalla storia e colpire. Se non, addirittura, infierire. Direte: c’è appiglio e appiglio, ma la cronaca impone fughe in archivio per spiegare gli esoneri in edicola. La rivoluzione olandese degli anni Settanta, avviata da Rinus Michels e accesa da Johan Cruijff, abolì il ruolo fisso, mescolò le funzioni, trasformò le zolle in molle. I difensori dovevano