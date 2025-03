Juve, il Gioco dell'Oca

Pensando in queste ore alla Juve, la sensazione è esattamente la stessa: di amarezza e stordimento, perché al rinascimento mottiano si è sostituita necessariamente la restaurazione tudoriana, quattro mesi in cui non ci sarà spazio per nuove utopie.

La rimozione di Thiago è stata rapidissima. Staccato il quadro, di lui non resta più nulla alla Continassa. Il peccato originale che ha commesso? Forse quello di cercare di convincere gli altri di essere migliore di quanto in realtà sia, indipendentemente dal fatto che egli stesso ne fosse convinto o meno.

Parafrasando Epittèto, «è impossibile per un uomo imparare ciò che crede di sapere già»: quando il divario tra la competenza effettiva e quella percepita è colmato dall’ego, in contrapposizione al talento o agli sforzi, tutto ristagna.

Da giorni leggo di ex calciatori, ex allenatori, giornalisti, opinionisti e (poco)talent che attribuiscono colpe anche a Giuntoli. Corretto, ci mancherebbe. Ma dov’erano quando - fedele alla mission aziendale - smantellava il passato e, con esso, l’anima Juve?

E nessuno la meni di nuovo con la storia delle ricapitalizzazioni e dei bilanci ululanti, perché la maggior parte degli analfabeti di settore, che commentano queste vicende, dimostra di non avere un’idea di come e quanto il calcio sia cambiato dal 2009 a oggi con l’introduzione del FFP.

Il calcio moderno è dinamico, multiculturale, multietnico, multidebito. La Serie A con i suoi meriti e i suoi tanti limiti è costretta a soddisfare esigenze multiple. Si tratta di darsi delle priorità e capire bene quali sono.

L’obiettivo di un top club è quello di fare risultati e vincere trofei. Ma spesso c’è un trade-off : se si vuole la gloria, si deve dimenticare di massimizzare i profitti. E, se si vuole il massimo profitto, a volte si devono abbandonare i sogni di gloria. È il Sistema che va cambiato a livello europeo. Ci troviamo di fronte a una sfida globale che deve essere giocata su più fronti. Meglio, su altri fronti.