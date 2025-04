Solo Juve: Scanavino lascia Gedi

Tutto per la Juve. Maurizio Scanavino lascia la presidenza del Gruppo Editoriale Gedi, l’editrice, tra gli altri, dei quotidiani La Repubblica e La Stampa, «per concentrarsi sui suoi impegni in Juventus», di cui è amministratore delegato dal gennaio 2023. L’avvicendamento con Paolo Ceretti, nuovo consigliere d’amministrazione e presidente della società, è tutt’altro che secondario nell’ottica della Continassa. Si tratta infatti di un’altra mossa di peso, decisamente significativa, nell’arco di pochi giorni, di John Elkann, amministratore delegato di Exor, la holding che controlla, tra le altre partecipazioni, proprio Gedi e la stessa Juve. È una scelta che fortifica il club bianconero con la presenza fissa dell’uomo di fiducia della proprietà. C’è infatti da condurre al traguardo il percorso di risanamento dei conti che, nei piani della Continassa, deve riportare la società in utile nel 2026-27 e da guidare la rinascita dopo questa stagione difficile. Pochi giorni fa, Exor aveva dato il via libera al versamento di 15 milioni nelle casse della Juve in conto futuro aumento di capitale in risposta all’aggravio di costi generato dall’esonero di Thiago Motta, quantificabile in 14-15 milioni, da accantonare nel caso il tecnico italobrasiliano non trovasse una nuova squadra per la prossima stagione. L’operazione di rafforzamento patrimoniale potrà prevedere eventualmente un aumento di capitale dell’ammontare massimo di circa 110 milioni, di cui Exor è pronta a farsi carico integralmente e non solo per la propria quota di competenza (la holding controlla il 65,4% delle azioni della Continassa e il 78,9% dei diritti di voto). Disimpegno? Tutto il contrario. Elkann ha risposto in modo chiaro ai rumors che si rincorrono da tempo su un addio alla Juve; la famiglia Agnelli non ha intenzione di separarsi da un asset che ha un valore non solo economico ma affettivo, visto che è proprietaria da oltre un secolo, esempio più unico che raro nel panorama dello sport mondiale.