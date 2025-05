Juve, Vlahovic vede la Lazio: torna ad allenarsi in gruppo. Le condizioni

TORINO - Tudor sorride, Vlahovic torna ad allenarsi con i compagni di squadra e lavora per tornare a disposizione del tecnico in vista della prossima sfida di campionato contro la Lazio . Il centravanti della Juventus ha saltato le ultime due ultime partite di campionato con Monza e Bologna dopo un problema muscolare emerso nella trasferta di Parma dello scorso 23 aprile.

Juve, le condizioni di Vlahovic

Questa mattina alla Continassa Igor Tudor ha rivisto all’opera Dusan Vlahovic, fermo da un paio di settimane. L’attaccante ha svolto per la prima volta l’intero allenamento con il resto dei compagni di squadra. Il serbo sarà convocato per la sfida in programma sabato sera contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma, ma partirà dalla panchina, pronto a entrare a partita in corso.