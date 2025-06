Comolli nuovo direttore generale della Juve: il comunicato ufficiale

La Juventus ufficializza l'ingresso in società di Damien Comolli, che dal 4 giugno 2025 assumerà il ruolo di Direttore Generale, con riporto diretto al Chief Executive Officer Maurizio Scanavino. "Leader di consolidata esperienza internazionale, Damien Comolli porta con sé un bagaglio importante di competenze tecniche, gestionali e strategiche, maturate in oltre trent’anni di esperienza ai vertici del calcio europeo", ribadisce il club bianconero in una nota ufficiale.