McKennie punta su Yldiz: "Il numero 10 della Juventus lo aiuterà a crescere"

Intervistato dal sito della Fifa in vista dell'imminente Mondiale per club, Weston McKennie spende parole di elogio per il giovane compagno di squadra alla Juventus , Kenan Yldiz . Secondo il centrocampista americano, infatti, è il talentino turco il futuro dei bianconeri e la stagione appena passata, che lo ha visto lanciato praticamente in pianta stabile in prima squadra, non ha fatto che rafforzare questa convinzione.

"La 10 della Juventus pesa, ma a lui farà bene"

Eccolo l'endorsement di McKennie per Yldiz: "Conosco bene Kenan, che si allenava con noi già da giovanissimo. Parliamo di un grande talento e penso si dovrebbe solamente lasciarlo crescere a modo suo. Oggi per i giovani è molto dura, prima non c'erano i social media, mentre ora devono sopportare pressioni di ogni tipo, che arrivano da ogni dove. Ovvio che se vuoi diventare un giocatore di alto livello devi imparare a sopportare questo tipo di pressioni, se ci riesci cresci, se non ci riesci non migliori. Lui deve già far fronte al peso della maglia numero 10 della Juventus, ma fino ad ora se l'è cavata bene e non è una cosa da poco alla sua età. Credo che abbia le capacità per maturare ancora proprio attraverso questa grande responsabilità".