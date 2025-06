Juve, la carica di Elkann prima del Mondiale per Club: visita a sorpresa alla squadra

Juve, il comunicato del club alla vigilia del Mondiale per club

"La Juve - si legge in una nota ufficiale della società - vuole disputare al massimo la competizione per onorare ancora una volta il palmares internazionale del club. Questo concetto, oltre ovviamente a un in bocca al lupo per la spedizione, è stato al centro dell'incontro della squadra con John Elkann e con la dirigenza, oggi presenti al Training Center".