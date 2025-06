Scatto Juve, tutto su Gyökeres: offerta da 70 milioni!

TORINO - Tira come se dovesse spaccare il mondo, si muove per il campo come se in ogni centimetro di prato ci fosse la ricetta della felicità, fa a spallate manco fosse un buttafuori di un locale di Stoccolma e scatta tra le linee con quella rabbia scandinava che abbiamo già apprezzato in Haaland. Di Viktor Gyökeres , l’uomo che esulta mostrando una maschera, si sa soprattutto quello che lui decide di mostrare. I suoi social sembrano una pagina curata da un fan: gol, esultanze, frasi motivazionali e foto con premi e trofei. Stop. Non troverete nient’altro per curiosare oltre l’apparenza. Il bomber parla poco e quando apre la bocca fa rumore: «Al momento giusto dirò la mia», ha minacciato nei giorni scorsi. Al presidente dello Sporting , che ha accusato il suo agente di «fare i giochetti», aggiungendo che non accetterà aste al ribasso, ha detto cose ben più nette. Una suona più o meno così: lasciami andare.

La Juventus sta pregustando il colpo da settimane, colloquiando con l’entourage e pure con la società, al netto delle smentite di facciata. Ovviamente si tratta di un affare complesso. Lo è certamente dal punto di vista economico: i bianconeri, dopo una prima proposta, avrebbero rilanciato avvicinandosi alla volontà del ragazzo, che parte da una richiesta di 7,5 milioni di euro netti di ingaggio. Sarebbero 13 lordi, 10 in meno di quanti ne percepisce Vlahovic. Il “tappo” alla trattativa, in questo momento, è rappresentato proprio dal serbo: se non parte, la Juventus non avrà spazio per un ulteriore innesto così oneroso. Anche perché Kolo Muani può restare pure dopo il Mondiale grazie a un altro prestito dal Psg. Quanto costa Dusan? A un anno dalla scadenza si compra a buon mercato rispetto ai prezzi esorbitanti che girano nelle boutique d’Europa: tra i 25 e i 30 milioni. Ecco perché chi cerca una punta, Fenerbahçe di Mou incluso, si è già informato.

Juve, i costi dell’operazione

Gyökeres viaggia su altre cifre: ha una clausola rescissoria da 100 milioni, ma chi bussa con 70 più 10 di bonus trova porte aperte in casa Sporting. La Juventus dovrebbe formulare nei prossimi giorni un’offerta da 70 complessiva di oneri accessori: una quota rilevante dei premi Champions di ieri e della prossima stagione, che potrebbe anche non bastare. L’esigenza di comprare un bomber di razza, comunque, resta prioritaria. Quando c’era Giuntoli, il primo pensiero inevitabilmente aveva raggiunto Osimhen, che ha una clausola da 75 milioni valida però solo per l’estero: il nuovo managment un investimento del genere preferirebbe farlo per lo svedese. «Non so per quanto potrebbe partire - ha ammesso Varandas, numero uno del club portoghese - quello che posso garantire è che non chiederò 100 milioni». Sarà decisiva la volontà del ventisettenne, che continua a sperare in un rilancio dell’Arsenal. Il manager italiano Berta, che fa il mercato dei gunners, se da una parte gli garantirebbe uno stipendio da top, dall’altra non sembra poter disporre della liquidità necessaria per far felice lo Sporting. Al momento, dunque, la società di Londra pare più defilata. Il Manchester United si è invece tirato fuori ufficializzando Matheus Cunha dal Wolverhampton. Resta così la tentazione dell’Arabia Saudita, dove l’Al-Hilal fa sul serio, per volontà di Simone Inzaghi, soprattutto dopo il tira e molla con lo stesso Osimhen. Le strade di Viktor e Victor, bomber con lo stesso nome e accomunati dall’ossessione per il gol, finiscono inevitabilmente per intrecciarsi. Gyökeres però è il nuovo che avanza, dopo 97 gol in due stagioni (102 partite) con lo Sporting. Chi lo prende sottoscrive automaticamente un manifesto ambizioso, dove la vittoria non sarebbe più solo importante ma “l’unica cosa che conta”.