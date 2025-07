Juve, Modesto è il nuovo direttore tecnico: chi è l'ex Monza e Cagliari

Chi è Francois Modesto, il nuovo dt della Juve

Francois Modesto conosce bene il mercato italiano avendoci in primis giocato da difensore con il Cagliari, dal 1999 al 2004: la prima stagione in Serie A, poi la retrocessione e quattro annate in B. Poi le esperienze al Monaco, all'Olympiacos e di nuovo al Bastia, squadra della sua città. Proprio con i greci inizia la sua esperienza da dirigente nel luglio del 2016, poco dopo il ritiro da calcio giocato. Viene subito nominato direttore sportivo dell'Olympiacos, e nel 2019 arriva il secondo incarico come Football Director del Nottingham Forest, altro club del patron del club greco Marinakis. Nel periodo del doppio ruolo, ha conquistato quattro campionati e una Coppa di Grecia con l'Olympiacos, e una promozione in Premier con il Nottingham Forest, oltre a diverse cessioni e valorizzazioni illustri. Nel giugno del 2022 torna in Italia come direttore dell'area tecnica del Monza conquistando due salvezze per poi lasciare il ruolo nel dicembre del 2024.