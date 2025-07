Nuova Juve, c’è Hjulmand da mediano

Non solo le trattative roventi per Conceiçao e Sancho : questa sarà anche la settimana delle scelte per il centrocampo. La Juve non vuole infatti rimandare troppo l’arrivo di un nuovo rinforzo richiesto da Tudor, anche se l’affondo arriverà solo quando si scalderanno le negoziazioni per la cessione di Douglas Luiz . Il brasiliano è di fatto ai margini: il feeling non è mai nato, lui reclama spazio e così alcuni intermediari lavorano per riportarlo in Inghilterra dove anche il West Ham ha mostrato interesse. Tra i calciatori nei radar della Signora, André del Wolverhampton è sicuramente uno dei profili più apprezzati. Il dg Comolli ha avuto un contatto con gli agenti del brasiliano, molto richiesto in questo mercato: in Inghilterra, ad esempio, lo stimano Liverpool e United. I costi però sono elevati, parliamo di 35 milioni di euro.

Il malessere

Ma la Juve cerca anche calciatori che conoscono bene il nostro campionato e in tale ottica si leggono i nuovi contatti per Hjulmand. Il centrocampista dello Sporting è un nome caldissimo a Torino, tanto che i piemontesi hanno già affinato la strategia per provare a centrare l’obiettivo. La volontà del club è quella di sfruttare l’attuale malessere del giocatore: sta accusando molto le tensioni tra Gyokeres e lo Sporting per il trasferimento dell’attaccante all’Arsenal. Di fatto, dall’addio di Amorim in poi è cambiato tutto a Lisbona, sia in termini di risultati, sia di umori. La partenza del tecnico portoghese ha infatti destabilizzato molto Hjulmand e altri calciatori. E non è un caso che Amorim, in passato, si sia esposto proprio per avere l'ex Lecce anche a Manchester.

I margini

La Juve conosce quindi alla perfezione il clima che si respira a Lisbona. Ha sondato lo Sporting per capire i margini di una trattativa, ma la prima risposta del club è stata: per Hjulmand va pagata la clausola da 80 milioni. Ma proprio il valore della clausola è oggetto di dibattito tra la società e il calciatore. All’epoca del trasferimento dal Lecce, il danese avrebbe legato la cifra finale per la sua cessione alla presenza di Amorim, suo grandissimo estimatore nonché sponsor dell’operazione con i salentini. Con la partenza del tecnico, secondo il centrocampista classe ’99, il valore sarebbe quindi più basso. Ma la sua versione non coinciderebbe con quella dello Sporting, che sostiene il contrario.

Il tatuaggio

Nei giorni scorsi ci sono stati contatti anche per Yves Bissouma del Tottenham. Valutato 25 milioni di euro, il centrocampista maliano ha ricevuto diverse offerte in questo periodo. Gli Spurs avevano pensato di sostituirlo con Hjulmand, ma la storia del tatuaggio con l’Arsenal ha di fatto cambiato il mercato del danese, facendo saltare l’operazione con la società di Londra. E invece Xhaka? In questa sessione, è stato accostato a diverse big della serie A. Lui sicuramente è molto attratto dall’idea di vivere una nuova avventura, ma al momento non ci sarebbero trattative con la Signora. Ieri si è comunque presentato per il ritiro del Bayer Leverkusen: si fatto avanti il Neom SC, i sauditi vorrebbero chiudere presto.