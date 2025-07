Juve, il punto sulle trattative di mercato per Conceicao, Kolo Muani e Sancho

È la settimana del ritorno di Conceiçao , ma anche quella dei nuovi contatti con l’entourage di Sancho e del vertice per Kolo Muani. L’agenda della Juve è fitta di appuntamenti considerati prioritari. Lo stesso Igor Tudor, dalla Croazia dove si trova in vacanza con la sua famiglia, si aspetta un’altra accelerazione sul calciomercato in entrata, dopo il Conceiçao bis.

Le cifre per Conceicao

Per il figlio d'arte, infatti, ci siamo: nelle scorse ore è stata raggiunta l’intesa con il Porto, sulla base di 22-23 milioni, più circa 4 di bonus. Ieri sono proseguiti i contatti per definire le rate e le modalità di pagamento. La Juventus ne proponeva quattro, i lusitani invece ne chiedevano due. Jorge Mendes, nelle vesti di agente e intermediario dell’affare, ha lavorato a lungo per trovare un’intesa a metà strada, che prevede una prima tranche più alta come soluzione definitiva. La fretta di chiudere è dovuta anche alla scadenza della clausola, che da mercoledì salirebbe a 45 milioni. Ha facilitato la trattativa pure la rinuncia del calciatore al 20% dei diritti economici che gli spettavano per la cessione del cartellino. L'attaccante non rientrava comunque nei piani del Porto. Il club lusitano non lo ha mai considerato per la nuova squadra allenata di Farioli. Conceiçao, quindi, è atteso al ritiro della Juve.