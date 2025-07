Juve, ufficiale: Modesto è il nuovo direttore tecnico bianconero

Juve, ecco Modesto: il comunicato

"Proprio nel nostro paese - prosegue la nota - Modesto ha trascorso una fetta importante della sua carriera, prima in campo e successivamente dietro la scrivania, conoscendo così a fondo il calcio italiano in tutte le sue sfaccettature. La prima esperienza di Francois come direttore sportivo e responsabile dell'area scouting - sottolinea la Juve - arriva nel 2016 e la vive in Grecia, all'Olympiacos, vincendo tre campionati e una coppa nazionale. Poi nel 2019 il passaggio in Inghilterra, al Nottingham Forest, dove nel ruolo di director of football chiude il suo triennio con la promozione del club inglese in Premier League dopo 23 anni di assenza. Successivamente, nell'estate del 2022, l'arrivo in Italia, al Monza, neopromosso in Serie A, dove veste i panni del direttore dell'area tecnica, restando in carica fino alla fine del 2024. La sua visione, il suo percorso e la sua trasversalità saranno un valore aggiunto fondamentale per il nostro club".