È ufficialmente cominciata la nuova stagione della Juventus , che si è radunata oggi alla Continassa per il primo giorno di lavoro dopo la pausa estiva post eliminazione dal Mondiale per Club . Ed è subito bufera. Douglas Luiz, pagato 50 milioni un anno fa, non si è presentato. Senza permesso. Gli altri giocatori stanno arrivando alla spicciolata nel quartier generale bianconero, dove ad accoglierli c'è Tudor , pronto a dirigere gli allenamenti in vista della nuova stagione. Tra i volti più attesi figura quello di Dusan Vlahovic , che ha già varcato i cancelli del centro sportivo. La sua presenza conferma la volontà di rispettare gli impegni di inizio stagione, ma non scioglie i dubbi sul suo futuro: il contratto in scadenza nel 2026 e le voci di mercato continuano ad alimentare le incertezze.

Douglas Luiz, assente ingiustificato

Unico assente, come detto, Douglas Luiz, che non si è presentato al raduno della squadra di Igor Tudor alla Continassa. Il giocatore brasiliano è assente ingiustificato e il club, secondo quanto appreso, prenderà provvedimenti nei suoi confronti. La Juve, si sa, sta provando a venderlo al Nottingham, ma non si aspettava un comportamento del genere ed è rimasta spiazzata.

Primi test a Torino, poi la partenza in Germania

Il programma prevede una prima fase di allenamenti e test atletici a Torino, che durerà fino al 2 agosto. Da lì, la squadra partirà alla volta di Herzogenaurach, in Germania, sede del quartier generale Adidas, dove proseguirà la preparazione per una settimana. Sarà un periodo importante per valutare la condizione della rosa e iniziare a costruire l'identità tattica della nuova Juve. In attesa dei sviluppi di mercato, i bianconeri iniziano così il loro cammino, tra lavoro, concentrazione e qualche nodo ancora da sciogliere.