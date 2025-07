Juventus, Gattuso ospite alla Continassa: con lui anche Buffon e Bonucci

Italia, Gattuso ospite alla Continassa

Accanto a lui, anche il Capo Delegazione azzurro Gianluigi Buffon e i collaboratori tecnici Luigi Riccio e Leonardo Bonucci. Una visita che rientra nel tour di incontri con i club di Serie A promosso dallo staff azzurro in vista dei prossimi impegni ufficiali della Nazionale.

I prossimi impegni della Nazionale

Il 5 settembre a Bergamo contro l’Estonia e l’8 settembre a Debrecen, in Ungheria, contro Israele, entrambi validi per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il giro proseguirà domani con una tappa ad Appiano Gentile per incontrare Cristian Chivu e l’Inter. In agenda anche una visita a Cagliari il 2 agosto, in occasione del trofeo 'Gigi Riva' contro il Saint-Étienne, e un’altra a Udine il 13 agosto, in occasione della UEFA Super Cup tra Paris Saint-Germain e Tottenham.