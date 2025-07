David carica la Juve: "Posso fare 25 gol. Numero di maglia? Il 30 per un preciso motivo"

David alla Juve: "Dobbiamo avere l'ambizione di vincere lo scudetto"

David ha poi parlato degli obiettivi della Juve: "Ogni stagione può essere quella buona per vincere lo scudetto. Il campionato sarà difficilissimo, ma dovremo avere l'ambizione di arrivare fino in fondo. Da dove arriva il mio soprannome, Ice Man? Funzionava bene. Sono molto freddo e credo che questa caratteristica mi possa aiutare nei momenti di gioco con grande pressione. Abbiamo lavorato già sulla tattica. Dipenderà dal mister, al momento stiamo lavorando come centravanti di riferimento, quindi prima punta. Non c'è mai la garanzia di essere titolare. Chiaramente non mi aspetto di essere titolare in ogni partita, ma farò del mio meglio. Sono molto competitivo e come tutti gli attaccanti amo segnare. Le due cose vanno di pari passo".