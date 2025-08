Dove vedere Juve-Reggiana in tv? Dazn o Sky, orario

Prima amichevole precampionato per la Juventus di Igor Tudor. All'Allianz Stadium è in programma l'amichevole contro la Reggiana di Davide Dionigi, pronta a partecipare per il terzo anno consecutivo al campionato di Serie B. Sarà l'occasione per vedere all'opera i volti nuovi in casa bianconera e valutare il grado di rodaggio dei sincronismi in vista dell'inizio della prossima stagione.