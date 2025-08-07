Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Modesto: "Il mio ruolo? Faccio da tramite. La Juve un orgoglio"

Direttamente dal ritiro di Herzogenaurach, arrivano le prime parole in bianconero del direttore tecnico scelto da Damien Comolli
4 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Dal lavoro della squadra nel ritiro di Herzogenaurach agli obiettivi stagionali, fino al ruolo di direttore tecnico e ai calciatori più chiacchierati sul mercato. Parola a François Modesto, nuovo dt della Juventus, che lavora già da giorni a stretto contatto con Igor Tudor, Giorgio Chiellini e Damien Comolli.

Juve, Modesto: "Siamo contenti, stiamo lavorando tanto"

Primi passi nel mondo Juve per François Modesto, scelto da Comolli e dalla proprietà bianconera per arricchire l'organigramma del club con un nuovo direttore tecnico: "Sta andando molto bene, il mister è molto contento, noi siamo contenti - ha sottolineato l'ex Monza ai media presenti nel ritiro tedesco -. Si vede che è un gruppo unito, che sta bene insieme e ha creato una cosa sola dopo i risultati ottenuti nel finale della scorsa stagione, arrivando in Champions. Abbiamo iniziato il ritiro da Torino, siamo stati molto bene lì a casa nostra. Poi adesso siamo arrivati nella casa del nostro sponsor dove abbiamo trovato tutto perfetto. Il Mondiale per club è stato molto importante per la coesione del mister e del gruppo. Hanno lavorato bene, hanno creato qualcosa di importante, hanno fatto delle partite con delle grandi squadre, i ragazzi hanno preso tanta fiducia".

Il ruolo di François Modesto

Come si muoverà il neo direttore tecnico della Juve, accanto a Damien Comolli e Giorgio Chiellini: "Come un direttore tecnico. Siamo la società, siamo vicini allo staff tecnico, ai giocatori, alla quotidianità e siamo la persona che fa da tramite con la società, lo staff tecnico e i giocatori. Il team? Ci stiamo trovando bene, siamo una team, siamo tutti e tre insieme, collaboriamo tutti i giorni insieme, Giorgio è stato con noi fino a stasera, è andato via, Giorgio è il DNA della Juve, ci sta aiutando molto perché è un campione grande della Juventus. Il signor Comolli ha un’esperienza internazionale, ha tanti anni nel calcio, è una persona con molta esperienza e tutti e tre andiamo molto d’accordo, ci confrontiamo molto e formiamo un team. La chiamata della Juve? È stata una cosa bellissima, però è stata una trattativa molto veloce e quando per un dirigente, per un calciatore, arriva la chiamata della Juventus è un motivo di orgoglio".

Modesto sul mercato: "I giocatori in uscita? Siamo stati chiari con loro"

Tutti aggregati al gruppo allenato da Igor Tudor, anche i giocatori che appaiono da tempo in lista di sbarco: "Quest’anno abbiamo deciso di portare tutti in accordo con il mister - ha precisato Modesto - perché siamo la Juventus e dobbiamo trattare tutti allo stesso modo. Siamo stati chiari con loro, però anche loro si comportano molto bene, siamo felici e speriamo che andrà tutto bene. I nuovi? Si sono inseriti molto bene perché il gruppo è sano, i ragazzi li hanno accolti molto bene, a braccia aperte, e poi sanno che sono sempre stati qua con noi".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

