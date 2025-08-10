Dove vedere Borussia Dortmund-Juve in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Al Signal Iduna Park di Dortmund , la Juventus di Igor Tudor fa visita al Borussia Dortmund in occasione della penultima amichevole della pre season dei bianconeri. Test importante per Locatelli e compagni, dopo il 2-2 contro la Reggiana e il lavoro svolto nel ritiro di Herzogenaurach. Fra due settimane, l'esordio in campionato della Vecchia Signora contro il Parma di Cuesta.

Borussia Dortmund-Juve, l'orario dell'amichevole

L'amichevole tra Borussia Dortmund e Juve si disputerà oggi, domenica 10 agosto, alle ore 17:30 al Signal Iduna Park di Dortmund.

Dove vedere Borussia Dortmund-Juve in diretta tv

Borussia Dortmund-Juve sarà trasmessa in diretta su DAZN e in chiaro su NOVE. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Borussia Dortmund-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è accessibile gratuitamente su App Store e Play Store, dove potrete effettuare il download e selezionare l'evento di riferimento, una volta effettuato il login all'interno della piattaforma. Potrete seguire l'amichevole della Juve in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.