Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Borussia Dortmund-Juve in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Amichevole in Germania per la squadra di Igor Tudor, ospite dell'undici di Niko Kovac a due settimane dall'esordio in campionato
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Al Signal Iduna Park di Dortmund, la Juventus di Igor Tudor fa visita al Borussia Dortmund in occasione della penultima amichevole della pre season dei bianconeri. Test importante per Locatelli e compagni, dopo il 2-2 contro la Reggiana e il lavoro svolto nel ritiro di Herzogenaurach. Fra due settimane, l'esordio in campionato della Vecchia Signora contro il Parma di Cuesta.

Borussia Dortmund-Juve, l'orario dell'amichevole

L'amichevole tra Borussia Dortmund e Juve si disputerà oggi, domenica 10 agosto, alle ore 17:30 al Signal Iduna Park di Dortmund.

Dove vedere Borussia Dortmund-Juve in diretta tv

Borussia Dortmund-Juve sarà trasmessa in diretta su DAZN e in chiaro su NOVE. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Borussia Dortmund-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è accessibile gratuitamente su App Store e Play Store, dove potrete effettuare il download e selezionare l'evento di riferimento, una volta effettuato il login all'interno della piattaforma. Potrete seguire l'amichevole della Juve in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Le probabili formazioni di Kovac e Tudor

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Manè, Anton, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Gross, Svensson; Beier, Jo. Bellingham; Guirassy. Allenatore: N. Kovac.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: I. Tudor.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Al Signal Iduna Park di Dortmund, la Juventus di Igor Tudor fa visita al Borussia Dortmund in occasione della penultima amichevole della pre season dei bianconeri. Test importante per Locatelli e compagni, dopo il 2-2 contro la Reggiana e il lavoro svolto nel ritiro di Herzogenaurach. Fra due settimane, l'esordio in campionato della Vecchia Signora contro il Parma di Cuesta.

Borussia Dortmund-Juve, l'orario dell'amichevole

L'amichevole tra Borussia Dortmund e Juve si disputerà oggi, domenica 10 agosto, alle ore 17:30 al Signal Iduna Park di Dortmund.

Dove vedere Borussia Dortmund-Juve in diretta tv

Borussia Dortmund-Juve sarà trasmessa in diretta su DAZN e in chiaro su NOVE. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Borussia Dortmund-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è accessibile gratuitamente su App Store e Play Store, dove potrete effettuare il download e selezionare l'evento di riferimento, una volta effettuato il login all'interno della piattaforma. Potrete seguire l'amichevole della Juve in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Tutti i nomi per TudorJuve, parola a Tudor
1
Dove vedere Borussia Dortmund-Juve in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni
2
Le probabili formazioni di Kovac e Tudor