Juve, per Facundo Gonzalez c'è la fila: Al-Wasl, Espanyol e Genoa in contatto con i bianconeri 

Ha giocato uno spezzone di gara importante nella classica amichevole tra la Juventus e la Next Gen, Facundo Gonzalez ha gli occhi di tante squadre addosso e non gli resta che continuare ad allenarsi prima di abbracciare una nuova avventura. Il difensore centrale rientrato dal prestito al Feyenoord ha diversi club sulle sue tracce: dagli arabi dell'Al-Wasl all'Espanyol di Manolo Gonzalez fino al Genoa di Vieira che ha chiesto informazioni dopo l'addio di De Winter e potrebbe puntare sull'uruguayano per rinforzare il reparto arretrato.