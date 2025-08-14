Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Juve, per Facundo Gonzalez c'è la fila: Al-Wasl, Espanyol e Genoa in contatto con i bianconeri 

Il difensore centrale ieri ha giocato uno spezzone di gara nella sfida dello Stadium: andrà via e il prezzo può lievitare
Juve, per Facundo Gonzalez c'è la fila: Al-Wasl, Espanyol e Genoa in contatto con i bianconeri © Juventus FC via Getty Images
Jacopo Aliprandi
1 min
Ha giocato uno spezzone di gara importante nella classica amichevole tra la Juventus e la Next Gen, Facundo Gonzalez ha gli occhi di tante squadre addosso e non gli resta che continuare ad allenarsi prima di abbracciare una nuova avventura. Il difensore centrale rientrato dal prestito al Feyenoord ha diversi club sulle sue tracce: dagli arabi dell'Al-Wasl all'Espanyol di Manolo Gonzalez fino al Genoa di Vieira che ha chiesto informazioni dopo l'addio di De Winter e potrebbe puntare sull'uruguayano per rinforzare il reparto arretrato. 

Ventidue anni, mancino, centonovantatré centimetri di altezza, il ragazzo adesso si sente pronto per fare un ulteriore salto di qualità e prendersi la scena nel nuovo club che punterà su di lui. La Juventus è in contatto con i club citati e non solo, anche altre squadre stanno manifestando interesse per il giocatore in scadenza con i bianconeri nel 2026.  

