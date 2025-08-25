Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Cambiaso, arrivano le scuse social dopo la manata a Lovik in Juve-Parma

Con un post sul proprio profilo Instagram, il giocatore bianconero ha fatto mea culpa
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Un gesto rabbioso, ingenuo che potrebbe però costare carissimo. Andrea Cambiaso rischia due giornate di squalifica dopo l'espulsione in Juventus-Parma, se nel referto arbitrale ci sarà per condotta violentaL'esterno bianconero alla prima giornata di Serie A si è preso un rosso diretto dall'arbitro Marcenaro all'83' per aver dato una manata in faccia a Lovik dopo un contrasto di gioco. Una sbracciata che potrebbe vederlo indisponibile per Tudor nelle partite contro il Genoa al Ferraris e nel big match contro l'Inter a Torino.

Cambiaso si scusa: "Non sono violento, ho fatto un errore"

"Non sono una persona violenta; nella mia vita non ho mai alzato le mani o fatto qualcosa di simile: oggi ho commesso un errore e voglio chiedere scusa ai miei compagni, a tutto lo staff, alla società e ai tifosi". Così sul proprio profilo Instagram, il giocatore si è scusato con l'avversario e con la Juventus per il rosso diretto. "È stato un brutto gesto che non mi appartiene e di cui mi vergogno. Nella mia vita ho commesso errori e da ognuno ho sempre imparato molto: anche da questo imparerò, per diventare una persona migliore. Forza Juve, fino alla fine", ha aggiunto.

 

 

