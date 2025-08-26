La “scomparsa” di Arkadiusz Milik è una non-notizia che dal maggio 2024 fa notizia persino ad agosto 2025, sulla giostra dei gol di Jonathan David e Dusan Vlahovic. L’eletto e il reietto. Con Randal Kolo Muani tra color che son sospesi. Bei tempi, quando la Polonia affiancava a Robert Lewandowski, tiranno indiscusso del ruolo, Krzysztof Piatek, esploso al Genoa e imploso al Milan, e, appunto, l’”arm