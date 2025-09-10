Bremer: "Ecco cosa mi ha detto Openda subito dopo l'infortunio a Lipsia"

Gleison Bremer ha raccontato la sua esperienza in bianconero, sottolineando quanto sia cambiata la sua quotidianità da quando ha lasciato il Torino per vestire la maglia della Juventus . " Giocare al Toro è una cosa, alla Juve è un'altra : qui hai una partita ogni tre giorni, serve tanta forza fisica e devi fare attenzione a tutti gli aspetti", ha spiegato il difensore brasiliano.

Juve, Bremer: "Ecco cosa mi ha detto Openda dopo l'infortunio"

Il centrale, intervistato nel format Small Talk prodotto dal Juventus Creator Lab, ha anche ricordato il momento difficile legato a un infortunio: "Quando mi sono infortunato ero arrabbiato, poi mi sono detto che dovevo guardare il positivo e come uscire meglio da questo infortunio. E Openda (avversario in quella sfida a Lipsia e oggi compagni alla Juve, ndr) mi ha scritto subito chiedendomi scusa".

"Tudor essendo stato un difensore ci aiuta molto"

Parole anche sul rapporto con il tecnico Igor Tudor: "Essendo stato un difensore, ci aiuta molto - ha spiegato Bremer - e siamo una bella squadra, abbiamo tutti voglia di imparare: mi piace essere un leader, voglio essere un esempio". Infine, qualche curiosità personale: "Avrei voluto giocare con Chiellini, ho imparato la mentalità di Bryant e Jordan perché durante il Covid ho guardato tante partite di basket", ha svelato il classe 1997.