Inchiesta Prisma: Agnelli, Nedved e Paratici patteggiano. Arrivabene, non luogo a procedere

A oltre due anni di distanza dal procedimento sportivo, questa mattina è stata appena scritta la parola fine sul processo penale Prisma che riguardava i dirigenti apicali della Juventus in merito alle presunte plusvalenze fittizie e alle manovre stipendi considerate non regolari nel periodo Covid. Per questi fatti la Juve ha già pagato il conto con la giustizia sportiva, da una parte incassando 10 punti di penalizzazione (da 15 iniziali) e venendo estromessa dalle coppe europee per una stagione, e dall'altra scendendo a patti con la procura federale (manovra stipendi) per chiudere così ogni controversia e voltare definitivamente pagina.

Il dispositivo

Il Gup del tribunale di Roma, Anna Maria Gavoni, ha appena dato il suo parere positivo alle richieste della difesa del club bianconero, che si era accordata con l'accusa (i pm Del Giudice e Orano) per una serie di patteggiamenti. Tra i reati contestati quello di false comunicazioni sociali trattandosi di un club quotato in Borsa, ostacolo agli organi di vigilanza, dichiarazione fraudolenta e manipolazione del mercato.

Per l'ex presidente Agnelli è stato accettato un patteggiamento di 1 anno e 8 mesi, per il suo vice Nedved 1 anno e 2 mesi, per l'ex ds Paratici e l'ex Chief Legal Officer del club 1 anno e mezzo. E poi ancora un anno a Cerrato e Re, i due responsabili delle operazioni finanziarie, e a Bertola, Chief Operating Officer. Non luogo a procedere per Maurizio Arrivabene, all'epoca dei fatti per un breve periodo amministratore delegato della società. Tutte le pene superiori a un anno sono state sospese o convertite in ammende. Oltre un milione di euro di risarcimenti verranno destinati alle parti civili, mentre alla Juventus è stata inflitta un'ammenda di 156.750 euro.