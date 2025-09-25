Rivoluzione Juve, arriva un nuovo presidente. E Comolli diventerà Ad

Ricercando una nuova “grandeur bianconera”, o più semplicement una belle epoque che sappia rinverdire i vecchi fasti di una piazza stanca di vivacchiare, Elkann sembra intenzionato a rimescolare un’altra volta le carte. Pescando dal mazzo un jolly: il nuovo presidente della Juventus. L’ad di Exor sta infatti riprendendo posto al tavolo di un gioco dove potere e ambizione si mescolano inevitabilmente con il destino di un club nato per vincere, ma che negli ultimi anni non si è neppure avvicinato a certi traguardi. I conti restano infatti in sofferenza, lo scudetto non arriva dal 2020, la Coppa Italia l’ha portata Allegri nel 2024 al termine di un biennio vissuto a nuotare controcorrente, gli ottavi di Champions mancano dal 2022 e la ferita del doppio caso giudiziario - plusvalenze e manovre stipendi - è ancora aperta. La formula giusta per inaugurare una stagione di trionfi è un rompicapo al quale servirebbe un risolutore esperto e motivato. Per certi obiettivi il campo conta tanto quanto il management. E se l’opera di de-agnellizzazione del club è durata come un gatto in tangenziale, con tanti dirigenti sostituiti, 250 milioni spesi sul mercato e un progetto tecnico (Motta) fallito dopo soli otto mesi, quella di comollizzazione sembra soltanto all’inizio. Elkann ha già firmato infatti una simbolica (ma totale) delega a Comolli, il direttore generale che dopo essersi occupato in prima persona del mercato (riprendendo diversi fascicoli aperti da Giuntoli) ora è destinato a una promozione: sarà lui, da novembre, il nuovo amministratore delegato del club, rispettando così gli accordi presi al suo arrivo; il 52enne di Béziers aveva lasciato il Tolosa da presidente e non poteva certamente calarsi in una nuova realtà senza la promessa di un incarico apicale. Ma non è finita qui: la Juventus potrebbe avere entro la fine del 2025 anche una nuova guida. La scelta non sarà immediata e arriverà anch’essa a novembre nell’assemblea degli azionisti. Un cambio al vertice in un ruolo che resta più di rappresentanza che di operatività in senso stretto è nell’ordine naturale delle cose di casa bianconera. Per tutto il resto ci sarà - sempre di più - la figura di Damien.