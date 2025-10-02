Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Juve, una squadra senza carattere

Leggi il commento sulla prestazione dei bianconeri, che hanno pareggiato 2-2 in Champions con il Villarreal
Alberto Polverosi
1 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Gatti alla Ronaldo dovevamo ancora vederlo. È spuntato d’improvviso, in una notte che sembrava tempestosa per la sua squadra, un angolo, un colpo di testa di Kelly e quello spilungone volando in aria si è arrotolato su stesso, una libellula nel fisico di un bisonte. Rovesciata e grandissimo gol. Il problema è che alla Juve sarebbe servito anche un Gatti alla... Gatti

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte