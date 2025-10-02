Juve, una squadra senza carattere

Gatti alla Ronaldo dovevamo ancora vederlo. È spuntato d’improvviso, in una notte che sembrava tempestosa per la sua squadra, un angolo, un colpo di testa di Kelly e quello spilungone volando in aria si è arrotolato su stesso, una libellula nel fisico di un bisonte. Rovesciata e grandissimo gol. Il problema è che alla Juve sarebbe servito anche un Gatti alla... Gatti