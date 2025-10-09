La Juve aspetta Zhegrova, l’acquisto da decifrare

Zhegrova-David, la formula magica

Assist di Zhegrova, gol di David: la formula magica che tante volte hanno apprezzato i tifosi del Lille non si è ancora colorata di bianconero. Tutti aspettano il primo squillo dei due, che ancora non c’è stato. Edon è sbarcato a Torino in condizioni fisiche non perfette dopo aver dovuto interrompere bruscamente la scorsa stagione per i problemi di pubalgia che l’hanno messo a lungo fuori dai giochi e costretto anche a un intervento chirurgico. L’anno scorso, Zhegrova aveva firmato 8 gol e 2 assist in 21 presenze prima di essere costretto a fermarsi. Ha così giocato la sua ultima partita il 14 dicembre 2024 e ha dovuto attendere nove mesi prima di rimettere piede in campo e debuttare con la Juve contro il Borussia Dortmund e questo spiega perché non abbia ancora avuto l’impatto atteso. Eppure i primi segnali lanciati nella notte della clamorosa rimonta sui gialloneri tedeschi sono stati incoraggianti: una manciata di minuti a disposizione ma sufficienti per lasciare un’impronta tangibile, avviando l’azione che ha portato all’incredibile 4-4 di Kelly. Successivamente Tudor gli ha concesso soltanto altri due ingressi dalla panchina: pochi minuti a Verona e una porzione più abbondante contro l’Atalanta, in cui il numero 11 ha aggiunto velocità e imprevedibilità alla manovra, mentre con Villarreal e Milan è rimasto in panchina. Bilancio: solo 36 minuti in tutto finora, a testimonianza che il percorso verso la piena efficienza non è ancora concluso, tanto che Tudor gli ha preferito Conceiçao, Koopmeiners e Adzic.

Zhegrova insegue la prima maglia da titolare

I progressi in allenamento, in ogni caso, ci sono e Zhegrova si candida fin dalla ripresa a diventare un’alternativa affidabile. Principalmente a Conceiçao, con cui c’è una spiccata somiglianza, fisica e di caratteristiche tecniche. Dalla trequarti destra, entrambi portano qualità e creatività, assist e gol. Ora Zhegrova è concentrato sulla nazionale kosovara, dove è tornato dopo la “pausa” di settembre, quando ha preferito concentrarsi sulla Juve e sul miglioramento della propria condizione. Attende una chance con Slovenia e Svezia, per rimettersi in moto e ripresentarsi alla Continassa pronto a dare la caccia alla sua prima maglia da titolare in bianconero. Tra Como, Real Madrid, Lazio e Udinese potrebbe arrivare il momento giusto.