Juve, Bremer operato al ginocchio: l'esito dell'intervento

Il bollettino medico ufficiale del club bianconero dopo l'infortunio riportato dal difensore brasiliano
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Intervento perfettamente riuscito per Gleison Bremer, costretto a sottoporsi ad una nuova operazione al ginocchio sinistro dopo la lesione del menisco mediale. Il difensore brasiliano della Juve ha già iniziato l'iter riabilitativo per la ripresa dell'attività agonistica, come comunicato dal club nel report medico ufficiale.

Bremer operato, il bollettino medico della Juve

Questo il report medico ufficiale della Juve dopo l'operazione di Bremer: "Questa mattina Gleison Bremer è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale della Juventus, dott. Paolo Cavallo, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".

 

 

 

 

 

