Scanavino non sarà più l'ad della Juventus: "Prestigioso incarico con momenti indelebili"

Scanavino saluta la Juve: "Fiducia nel futuro del club"

Nella stessa nota ufficiale, Maurizio Scanavino ha salutato il club: "Tre anni fa ho accettato questo prestigioso incarico in un momento estremamente critico per il Club e non privo di rischi per chi avrebbe avuto la responsabilità di guidarlo e l'obiettivo era chiaro: avviare un percorso fondato sulla sostenibilità economica e sulla competitività sportiva. Col sostegno della proprietà, degli amministratori e di colleghi e colleghe di talento abbiamo affrontato e superato numerose sfide con determinazione, nonostante le difficoltà. Porterò sempre con me il ricordo di emozioni uniche, vissute e condivise con i giocatori e le giocatrici, gli allenatori, i direttori sportivi e tutto lo staff. Momenti che resteranno indelebili. Oggi più che mai, guardo al futuro della Juventus con grande fiducia: sono certo che ci saranno altre pagine importanti da scrivere".

Juve, i candidati per il Consiglio d'amministrazione

In vista proprio dell'assemblea degli azionisti, in programma il prossima 7 novembre, sono state depositate le liste di candidati per la nomina del Consiglio d'amministrazione dai due azionisti principali del club, Exor e Tether. Exor, che detiene il 65,4% del capitale sociale, vede candidati Antonio Belloni, Gianluca Ferrero (proposto come presidente del CdA), Guido de Boer, Damien Comolli, Laura Cappiello, Fioranna Vittoria Negri, Kerstin Andrea Lutz, Diva Moriani e Diego Pistone. Mentre Tether, titolare dell'11,5% del capitale sociale, ha proposto i candidati Francesco Garino e Zachary Lyons. Nella nota ufficiale, la Juve "segnala che il socio Tether Investments ha formulato alcune richieste di integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione. Il Cda della società si riunirà nei prossimi giorni per l'assunzione delle determinazioni di competenza e la società provvederà ai conseguenti adempimenti e pubblicazioni entro il termine di legge (23 ottobre 2025). L'ordine del giorno dell'assemblea e il modulo di delega e istruzioni di voto a Computershare attualmente disponibile sul sito della società potrebbero essere oggetto di modifica".