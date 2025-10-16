Scanavino non sarà più l'ad della Juventus: "Prestigioso incarico con momenti indelebili"
Finisce l'era Scanavino in casa Juventus. L'amministratore delegato terminerà il suo lavoro con i bianconeri il prossimo 7 novembre, giorno dell'assemblea degli azionisti e la scadenza naturale del mandato. Il club ha salutato così Scanavino: "Juventus, nella persona del Presidente Gianluca Ferrero e a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, ringrazia Scanavino per il lavoro svolto con passione e dedizione in questi anni, mettendo basi solide per l'avvio di una nuova fase di crescita", si legge nella nota ufficiale. "A Maurizio vanno gli auguri di pieno successo per le sue prossime sfide professionali".
Scanavino saluta la Juve: "Fiducia nel futuro del club"
Nella stessa nota ufficiale, Maurizio Scanavino ha salutato il club: "Tre anni fa ho accettato questo prestigioso incarico in un momento estremamente critico per il Club e non privo di rischi per chi avrebbe avuto la responsabilità di guidarlo e l'obiettivo era chiaro: avviare un percorso fondato sulla sostenibilità economica e sulla competitività sportiva. Col sostegno della proprietà, degli amministratori e di colleghi e colleghe di talento abbiamo affrontato e superato numerose sfide con determinazione, nonostante le difficoltà. Porterò sempre con me il ricordo di emozioni uniche, vissute e condivise con i giocatori e le giocatrici, gli allenatori, i direttori sportivi e tutto lo staff. Momenti che resteranno indelebili. Oggi più che mai, guardo al futuro della Juventus con grande fiducia: sono certo che ci saranno altre pagine importanti da scrivere".
Juve, i candidati per il Consiglio d'amministrazione
In vista proprio dell'assemblea degli azionisti, in programma il prossima 7 novembre, sono state depositate le liste di candidati per la nomina del Consiglio d'amministrazione dai due azionisti principali del club, Exor e Tether. Exor, che detiene il 65,4% del capitale sociale, vede candidati Antonio Belloni, Gianluca Ferrero (proposto come presidente del CdA), Guido de Boer, Damien Comolli, Laura Cappiello, Fioranna Vittoria Negri, Kerstin Andrea Lutz, Diva Moriani e Diego Pistone. Mentre Tether, titolare dell'11,5% del capitale sociale, ha proposto i candidati Francesco Garino e Zachary Lyons. Nella nota ufficiale, la Juve "segnala che il socio Tether Investments ha formulato alcune richieste di integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione. Il Cda della società si riunirà nei prossimi giorni per l'assunzione delle determinazioni di competenza e la società provvederà ai conseguenti adempimenti e pubblicazioni entro il termine di legge (23 ottobre 2025). L'ordine del giorno dell'assemblea e il modulo di delega e istruzioni di voto a Computershare attualmente disponibile sul sito della società potrebbero essere oggetto di modifica".