Tudor diretta dopo Lazio-Juve: interviste in tv e conferenza stampa

ROMA - La terza sconfitta consecutiva (il Como, il Real Madrid e stasera la Lazio) arriva dopo cinque pareggi di seguito: una striscia negativa pesante (l'ultima vittoria è datata ormai 13 settembre contro l'Inter) che è difficile da digerire per una squadra come la Juve. Tra errori difensivi, conclusioni imprecise e polemiche arbitrali, Tudor prova a raccontare il delicato momento bianconero. Ecco le parole del tecnico al termine della sfida persa contro la squadra di Sarri.