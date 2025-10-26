© Getty Images
Tudor diretta dopo Lazio-Juve: interviste in tv e conferenza stampa
Le dichiarazioni del tecnico bianconero al termine della sfida persa contro la squadra di Sarri
Aggiorna
ROMA - La terza sconfitta consecutiva (il Como, il Real Madrid e stasera la Lazio) arriva dopo cinque pareggi di seguito: una striscia negativa pesante (l'ultima vittoria è datata ormai 13 settembre contro l'Inter) che è difficile da digerire per una squadra come la Juve. Tra errori difensivi, conclusioni imprecise e polemiche arbitrali, Tudor prova a raccontare il delicato momento bianconero. Ecco le parole del tecnico al termine della sfida persa contro la squadra di Sarri.
22:55
Parla Tudor, le dichiarazioni dopo Lazio-Juve
Grande attesa per le parole del tecnico bianconero al termine della sfida contro la squadra di Sarri.
22:40
Lazio-Juve finisce 1-0
È appena terminata la sfida tra la squadra di Tudor e quella di Sarri. La Juve ha perso all'Olimpico per un gol di Basic nel primo tempo.