Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 28 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve, il costo altissimo degli allenatori: quanto pesano Thiago Motta e Tudor sul bilancio

E con l'arrivo del terzo allenatore la voce a bilancio si farà ancora più pesante
Andrea Losapio
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Circa 25 milioni di euro per non fare nulla. Sono gli stipendi di due anni, al lordo delle tasse, di Thiago Motta e Igor Tudor, fra i sedici dell'italobrasiliano e i nove totali che rimangono al croato dopo l'esonero. L'austerity della Juventus non riguarda gli allenatori che, come successo al Milan un anno fa (in quel caso erano Pioli e Fonseca) se ne ritrova due a libro paga. Il club bianconero nelle ultime annate ha ricercato una via virtuosa dal punto di vista dei conti, riuscendoci però solo a targhe alterne. Una Juve che ha fatto registrare un -381 milioni in un triennio, tanto da far dire al prossimo ad Damien Comolli che ogni euro è importante. I risultati sportivi incidono su quelli economici ed è fondamentale non perdere contatto con le posizioni di testa, cioè quelle che portano alla Champions. Perché altrimenti servirebbero sacrifici tecnici (leggasi alla voce Yildiz) che alla Juventus nessuno vorrebbe fare.

I conti in tasca alla Juve

A marzo è arrivato un'iniezione di capitale da 15 milioni, a fine giugno - complice l'assenza di plusvalenze - un'altra dello stesso importo. Tra le pieghe del bilancio è stato approvato un aumento di bilancio per un massimo di 110 milioni (il 10% della capitalizzazione) riservato solo a Exor, con Tether che ha chiesto di modificarlo per non vedere diluita la propria partecipazione. L'addio di Tudor è quindi un tema sì sportivo, ma anche economico e non di poco conto, perché la proprietà vuole evitare lo stipendio di un terzo allenatore dopo il 2026. Probabilmente sperando che per gli altri arrivi una chiamata.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus