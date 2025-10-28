Spalletti, la Juve, l’asino e la zebra

Il Direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni , ha commentato il possibile arrivo sulla panchina della Juve di Luciano Spalletti e le discussioni dei tifosi sui social per il famoso stemma del Napoli tatuato sull'avambraccio dell'ex tecnico della Nazionale.

"Cliff Raven, mito dei tatuatori morto da oltre 20 anni, l'aveva previsto: 'Il tatuaggio perfetto – quello per la cui creazione tutti lottiamo – è quello che ha trasformato un asino in zebra'. Legenda per maliziosi e webeti: non sto dando dell'asino a Luciano, pensate ai vecchi simboli di Napoli e Juve".