martedì 28 ottobre 2025
Spalletti, la Juve, l’asino e la zebra

Il commento del Direttore del Corriere dello Sport su Instagram: "Non sto dando dell'asino a Luciano"
Ivan Zazzaroni
1 min
Il Direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha commentato il possibile arrivo sulla panchina della Juve di Luciano Spalletti e le discussioni dei tifosi sui social per il famoso stemma del Napoli tatuato sull'avambraccio dell'ex tecnico della Nazionale. 

"Cliff Raven, mito dei tatuatori morto da oltre 20 anni, l'aveva previsto: 'Il tatuaggio perfetto – quello per la cui creazione tutti lottiamo – è quello che ha trasformato un asino in zebra'. Legenda per maliziosi e webeti: non sto dando dell'asino a Luciano, pensate ai vecchi simboli di Napoli e Juve".

