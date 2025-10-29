Di Canio duro con Tudor: "I rapporti con alcuni giocatori si erano deteriorati. Guardate Cambiaso e Thuram..."
Paolo Di Canio è durissimo con Igor Tudor. L'ex attaccante punta il dito contro la gestione dello spogliatoio del tecnico croato. "I rapporti con alcuni giocatori si erano deteriorati. Guardate Cambiaso e Thuram...". Secondo Di Canio, l'ex tecnico bianconero aveva ormai perso il controllo dello spogliatoio: "Parlava con Cambiaso e Cambiaso era girato dall'altra parte. Thuram entra, lo guarda e gli fa un gesto come a dire... Io sono stato un rompicoglioni, certe cose le noto eh...".
Di Canio e il prossimo arrivo di Spalletti: "Darà equilibrio"
La Juventus oggi è tornata al successo, sconfiggendo l'Udinese 3-1: "Il gol che hanno preso oggi da Zaniolo è stato qualcosa di imbarazzante. Non c'è identità", continua Di Canio. "Si pestano i piedi, si perde palla e si corre a caso, come fanno i bambini che giocano a calcio. La palla con la puntina, lui la sistema... Ora arriva Spalletti, che è uno molto chiaro, che mette a posto velocemente le cose. Io sono convinto che in brevissimo tempo vedremo una creatura con un senso nei ruoli con equilibrio".