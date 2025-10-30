Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 30 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Spalletti il Samurai: Yildiz sarà il suo Totti nella migliore versione

Il tecnico nella sua versione più autentica, raccontato dal suo amico e biografo ufficiale
Giancarlo Dotto
1 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Non fate troppe fantasie. Spalletti in bianco e nero sarà lo stesso che è stato in azzurro vario, molto azzurro, azzurro e nero, azzurro e bianco (Zenit), giallo e rosso, due volte, tutti i colori del mondo. A Torino, come a Napoli, Milano, Roma, San Pietroburgo, Udine, Venezia, Empoli, Genova, Venezia, Ancona, qualunque buco o meraviglia del mondo. Il perimetro della sua testa è il perimetro del suo mondo. Vale per quasi tutti noi, ma lui esagera, come t

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte