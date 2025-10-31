Corriere dello Sport.it
venerdì 31 ottobre 2025
Juve, le prime scelte a sorpresa di Spalletti: Yildiz e Kelly non convocati per la Cremonese

Il nuovo allenatore dei bianconeri ha deciso di lasciare fuori dalla lista i due giocatori: l'elenco completo dei giocatori a disposizione del tecnico
2 min
Prima lista dei convocati di Luciano Spalletti da allenatore della Juventus e subito prime sorprese. Infatti, per il suo esordio con i bianconeri contro la Cremonese, l'allenatore ha deciso di lasciare fuori dai convocati Yildiz e Kelly. In questo inizio di stagione entrambi sono stati titolari inamovibili per Tudor. Per quanto riguarda la stella turca dei bianconeri, contro la Lazio era partito dalla panchina per un problema al ginocchio, ma era poi partito titolare contro l'Udinese. Mentre il difensore ha accusato un fastidio alla schiena.

Juve, Spalletti a Cremona senza Yildiz e Kelly: i convocati

Le due assenze si aggiungono a quelle già note dei vari Bremer, Cabal, Milik e Pinsoglio. Spalletti recupera Thuram che era partito dalla panchina contro la Lazio e aveva saltato la partita contro l'Udinese per un problema al polpaccio. Una rosa che rimane comunque rimaneggiata senza dei pezzi importanti per la prima partita da allenatore della Juventus di Luciano Spalletti. Di seguito la lista completa dei giocatori che avrà a disposizione:

  • Portieri: Perin, Di Gregorio, Scaglia;
  • Difensori: Gatti, Kalulu, Rugani, Rouhi, Pedro Felipe;
  • Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie, Joao Mario, Cambiaso;
  • Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Zhegrova, Openda, David.

