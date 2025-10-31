Spalletti, quanto ci sei mancato

Il nuovo tecnico della Juve, Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa di presentazione questa mattina a Torino ha pronunciato alcune frasi parecchio criptiche, com'è nel suo stile. Questo il commento alla conferenza stampa del nostro direttore, Ivan Zazzaroni, sul suo profilo Instagram (con un riferimento ad una celebre frase di Carlo Verdone): "Non faccio slogan perché non mi piacciono. Bisogna lasciare che a parlare sia il rumore del pallone che scorre sull'erba. Se il pallone scivola sull'erba a quella velocità lì, e i tifosi sentono il rumore sugli spalti, quello è il modo corretto per parlare". Luciano Spalletti "Spallettone" oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA