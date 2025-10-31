Corriere dello Sport.it
venerdì 31 ottobre 2025
Spalletti, quanto ci sei mancato

Il commento su Instagram del Direttore del Corriere dello Sport-Stadio dopo la prima conferenza ufficiale del nuovo tecnico della Juve
Ivan Zazzaroni
1 min
Juventus

Tutte le notizie sulla squadra
Il nuovo tecnico della Juve, Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa di presentazione questa mattina a Torino ha pronunciato alcune frasi parecchio criptiche, com'è nel suo stile. Questo il commento alla conferenza stampa del nostro direttore, Ivan Zazzaroni, sul suo profilo Instagram (con un riferimento ad una celebre frase di Carlo Verdone): "Non faccio slogan perché non mi piacciono. Bisogna lasciare che a parlare sia il rumore del pallone che scorre sull'erba. Se il pallone scivola sull'erba a quella velocità lì, e i tifosi sentono il rumore sugli spalti, quello è il modo corretto per parlare". Luciano Spalletti "Spallettone" oggi.

Tutte le news di Juventus

