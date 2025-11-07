© ANSA
Juve, l'annuncio di Ferrero: "La vicenda penale del bilancio 2022 è chiusa"
Il presidente del club bianconero: "La società non è mai stata indagata"
Il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, durante l'assemblea degli azionisti, in merito all'inchiesta relativa al bilancio 2022, ha confermato che "nella prima decade dell'ottobre 2025 è stata formulata l'archiviazione del bilancio 2022 sulla quale la società non è mai stata indagata: con questa la vicenda penale è stata definitivamente chiusa".
Juve, il patteggiamento sui bilanci
In merito invece al patteggiamento relativo ai tre bilanci precedenti ha precisato che "il patteggiamento è una rinuncia a difendersi, ma non comporta alcun riconoscimento di responsabilità da parte della società", ha concluso Ferrero, il numero uno del club bianconero.