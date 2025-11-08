Conceicao, la statistica che fa sorridere: secondo in Serie A nella speciale classifica
Un inizio di stagione difficile per la Juventus: già un cambio di allenatore, con l'arrivo di Spalletti al posto di Tudor. L'allenatore toscano ha iniziato il nuovo ciclo con i bianconeri e ha iniziato subito facendo affidamento su alcuni punti fermi. In quest'inizio di stagione turbolento, a emergere in casa Juventus è stato Francisco Conceicao. Due gol finora tra Serie A e Champions League, sempre cercato dai compagni e uno dei pochissimi che punta l'uomo. Spesso lo fa anche con successo viste le statistiche: l'esterno destro della Juve è secondo nella classifica per dribbling riusciti per partita in Serie A con una edia di 5,55.
Juve, Conceicao Mvp del mese di ottobre: la classifica lo premia
Davanti a Conceicao, nella graduatoria italiana, c'è Matteo Politano. La media del giocatore del Napoli ha raggiunto 5,95. Se si estende la classifica ai top 5 campionati europei, il primo in classifica è Yamal (6,94), davanti a Politano e Doku (5,85). Ben tre i rappresentati della Serie A nella top 10 della classifica dei 5 campionati europei: oltre a Politano e Conceicao, al nono posto c'è Cambiaghi del Bologna, con una media 4,93 dribbling riusciti a partita.