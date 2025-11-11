Corriere dello Sport.it
martedì 11 novembre 2025
Juve, è ufficiale: Comolli nuovo amministratore delegato. Il comunicato

Il dirigente 'abbandona' il ruolo di direttore generale: i dettagli
1 min
La Juventus ha ufficializzato un importante cambiamento ai vertici societari. Durante la riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, presieduto da Gianluca Ferrero, il club bianconero ha nominato Damien Comolli nuovo Amministratore Delegato della società.

Juventus, Comolli è il nuovo amministratore delegato del club

Come si legge nella nota ufficiale diffusa dal club, “il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Gianluca Ferrero, ha deliberato, inter alia, in ordine alla nomina delle cariche sociali e al conferimento dei poteri agli Amministratori, nonché alla costituzione dei comitati endoconsiliari e alla nomina dei relativi membri”.  Comolli, già Direttore Generale del club, lascia dunque il precedente incarico per assumere un ruolo di maggiore responsabilità. La Juventus ha inoltre precisato che al nuovo Amministratore Delegato sono stati conferiti “poteri di amministrazione sostanzialmente in continuità con l’assetto precedente”, a conferma di una linea gestionale che punta alla stabilità e alla continuità operativa.

