domenica 30 novembre 2025
Spalletti e il battibecco con un tifoso sugli spalti durante Juve-Cagliari: “Ma cosa vuoi?”  

Il tecnico bianconero nel corso dell'ultima sfida di campionato litiga con uno spettatore che blatera in tribuna a ridosso della sua panchina: la reazione è virale
TORINO - Nello stadio più moderno d’Italia, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti incontra qualche problema. Le panchine delle due squadre, incastonate all’interno della tribuna centrale, sono un’attrazione per gli spettatori ma possono anche essere una criticità per i protagonisti della partita. E così, con la Juventus chiamata a recuperare il risultato contro il Cagliari, l’allenatore toscano inizia ad avere uno scambio di vedute a breve distanza con un tifoso piazzato dietro la panchina della Juve.

Spalletti a mani giunte: “Dimmi cosa vuoi”

Il siparietto colto da una videocamera e pubblicato su Instagram vede come protagonista l’allenatore della Juve alle prese con qualche tifoso piuttosto spazientito: “Fanno schifo, togligli la pasta…”. A quel punto Spalletti - ormai esasperato - si gira verso la tribuna e inizia a interloquire con il contestatore. “Dimmi cosa vuoi - afferma il tecnico bianconero - dimmi che cosa vuoi?”. L’espressione dell’allenatore è eloquente, poi Yildiz rimette le cose a posto.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

