Tether: "Offerta per la Juve". Exor: "Il club non è in vendita"
"Non sono in corso negoziazioni riguardanti la vendita di una quota della Juventus". Un portavoce di Exor, la holding della famiglia Agnelli, "smentisce categoricamente recenti rumors di stampa". Al termine di una giornata molto intensa, tra rumors legati a presunti interessamenti legati a investitori arabi e offerte vincolanti, la Exor ribadisce la volontà di non prendere in considerazione offerte per il pacchetto azionario del club bianconero.
L'offerta di Teather
La Tether Investments, interamente controllata da Tether Holdings, ha presentato un'offerta vincolante non concordata per l'acquisto di tutte le azioni Juventus di sua proprietà che rappresentano il 65,4% del capitale sociale. A rendere nota l'offerta era stata la stessa Tether, attraverso una mail che arriva da un indirizzo certificato e che trova riscontro anche in un post su X del Ceo della società Paolo Ardoino. Theter è già in possesso dell'11,527% del capitale sociale della Juventus. Nel comunicato era stato sottolineato che, in caso di buona riuscita dell'operazione, ci sarebbe stato un investimento di circa un miliardo "per rafforzare la prima squadra e sostenere lo sviluppo e la crescita della società".
I dettagli dell'offerta ad Exor
L'offerta vincolante decadrà automaticamente, qualora Exor non facesse pervenire la propria accettazione scritta entro le 18 del 22 dicembre. "L'offerta vincolante - spiega ancora Tether - è stata presentata allo scopo di dimostrare la forte convinzione di Tether nella possibilità di concludere un'operazione reciprocamente soddisfacente in uno spirito di collaborazione, che sarebbe nel migliore interesse della società e dei suoi stakeholder. Tether beneficia di un bilancio e di una posizione finanziaria solidi e intende finanziare l'operazione attraverso risorse proprie e, di conseguenza, non è soggetta ad alcuna condizione di finanziamento". Tether precisa che l'offerta vincolante è stata trasmessa anche al consiglio di amministrazione della Juventus "per opportuna informazione e in uno spirito di trasparenza e correttezza".
La Exor chiude a possibili trattative
La holding della famiglia Agnelli guidata da John Elkann proprio oggi aveva smentito rumor sulla vendita di una quota della Juventus, ma il riferimento era a una possibile apertura del capitale al principe saudita Mohammed Bin Salman. Secondo fonti vicine al club, la Exor non intende vendere la propria partecipazione in Juventus né a Tether né ad altri soggetti. La Juventus non è in vendita, hanno aggiunto le stesse fonti.
