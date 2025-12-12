Tether: "Offerta per la Juve". Exor: "Il club non è in vendita"  

I dettagli dell'offerta ad Exor

L'offerta vincolante decadrà automaticamente, qualora Exor non facesse pervenire la propria accettazione scritta entro le 18 del 22 dicembre. "L'offerta vincolante - spiega ancora Tether - è stata presentata allo scopo di dimostrare la forte convinzione di Tether nella possibilità di concludere un'operazione reciprocamente soddisfacente in uno spirito di collaborazione, che sarebbe nel migliore interesse della società e dei suoi stakeholder. Tether beneficia di un bilancio e di una posizione finanziaria solidi e intende finanziare l'operazione attraverso risorse proprie e, di conseguenza, non è soggetta ad alcuna condizione di finanziamento". Tether precisa che l'offerta vincolante è stata trasmessa anche al consiglio di amministrazione della Juventus "per opportuna informazione e in uno spirito di trasparenza e correttezza".