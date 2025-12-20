Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 20 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il gesto di Spalletti commuove i tifosi della Juve: cosa ha fatto nell’elenco dei convocati 

La storia, raccontata da “La Stampa”, è diventata virale e racconta tanto dell’uomo Luciano
Chiara Zucchelli - inviata a Torino
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

L’allenatore è geniale. L’uomo ha mille spigolature, ma ha pure un cuore grande così. E allora è normale che una storia, raccontata da “La Stampa” diventi virale e faccia il giro d’Europa. Il 15 dicembre 2006 a Vinovo morivano due giovani ragazzi, calciatori della Juventus, che volevano solo recuperare dei palloni in una vasca d’acqua piovana. Una tragedia che colpì non solo l’ambiente bianconero, ma tutta Italia. Spalletti all’epoca allenava la Roma, ma è sempre stato vicino a questa vicenda. Alessio Ferramosca e Riccardo Neri per lui non sono mai stati solo nomi da leggere sui giornali. La famiglia Neri, toscana come la sua, la conosce. Partecipa agli eventi in memoria dei ragazzi. Semplicemente, Spalletti c’è.

Spalletti e il gesto che commuove i tifosi della Juve 

E allora, quando diventa allenatore della Juventus, non solo ricorda i due giovani  e va a vedere il luogo dove hanno perso la vita. Ma fa qualcosa di più. Li inserisce sempre nell’elenco dei convocati per l’allenamento: 17 Neri (tra i portieri), 12 Ferramosca. Non si è saputo subito, qualche giorno fa la storia è stata resa nota. E a più di qualcuno sono venuti gli occhi lucidi. Perché anche a distanza di (quasi) 20 anni è bello pensare che in qualche modo i due ragazzi abbiano realizzato un sogno. Con la Juve dei grandi, adesso, ci sono anche loro.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Dybala, conto in sospeso in Juve-RomaJuventus-Roma, quote e pronostico

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS