Il gesto di Spalletti commuove i tifosi della Juve: cosa ha fatto nell’elenco dei convocati 

L’allenatore è geniale. L’uomo ha mille spigolature, ma ha pure un cuore grande così. E allora è normale che una storia, raccontata da “La Stampa” diventi virale e faccia il giro d’Europa. Il 15 dicembre 2006 a Vinovo morivano due giovani ragazzi, calciatori della Juventus, che volevano solo recuperare dei palloni in una vasca d’acqua piovana. Una tragedia che colpì non solo l’ambiente bianconero, ma tutta Italia. Spalletti all’epoca allenava la Roma, ma è sempre stato vicino a questa vicenda. Alessio Ferramosca e Riccardo Neri per lui non sono mai stati solo nomi da leggere sui giornali. La famiglia Neri, toscana come la sua, la conosce . Partecipa agli eventi in memoria dei ragazzi. Semplicemente, Spalletti c’è.

Spalletti e il gesto che commuove i tifosi della Juve

E allora, quando diventa allenatore della Juventus, non solo ricorda i due giovani e va a vedere il luogo dove hanno perso la vita. Ma fa qualcosa di più. Li inserisce sempre nell’elenco dei convocati per l’allenamento: 17 Neri (tra i portieri), 12 Ferramosca. Non si è saputo subito, qualche giorno fa la storia è stata resa nota. E a più di qualcuno sono venuti gli occhi lucidi. Perché anche a distanza di (quasi) 20 anni è bello pensare che in qualche modo i due ragazzi abbiano realizzato un sogno. Con la Juve dei grandi, adesso, ci sono anche loro.