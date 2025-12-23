Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Elkann ringrazia la sua Juve alla cena di Natale: "Squadra sempre più forte e dopo la vittoria con la Roma..."

Il patron della Juventus ha ribadito la sua vicinanza alla squadra nella cerimonia al JMuseum: ecco cosa ha detto
1 min
TagsJuventusElkann
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

John Elkann è intervenuto durante la cena di Natale della Juventus. Il patron dei bianconeri ha voluto caricare la squadra in vista della seconda parte di stagione durante la cerimonia natalizia al JMuseum: "É bello essere qui insieme, tutti noi parte della grande famiglia bianconera per gli auguri. Siamo qui, nel nostro museo, che celebra la storia della Juventus. É importante che voi la conosciate, perché oggi ne fate parte".

Juve, il discorso di John Elkann

Elkann ha voluto richiamare al passato, nelle sale dove viene celebrata la storia della Juventus, con uno sguardo verso il futuro: "State diventando un gruppo, una squadra sempre più forte e siete tutti importanti per fare in modo che la Juventus, unita, squadra e società, possa tornare a vincere. Perché la vittoria (riferendosi al 2-1 contro la Roma, ndr) è espressione di ciò che insieme fate ogni giorno e per questo ringrazio lo staff, tutta la squadra il capitano, il Mister, tutti i dirigenti e tutti voi e le vostre famiglie qui presenti".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, Ottolini sarà il nuovo dsJuve, la strategia per il mercato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS