Elkann ringrazia la sua Juve alla cena di Natale: "Squadra sempre più forte e dopo la vittoria con la Roma..."

John Elkann è intervenuto durante la cena di Natale della Juventus . Il patron dei bianconeri ha voluto caricare la squadra in vista della seconda parte di stagione durante la cerimonia natalizia al JMuseum: "É bello essere qui insieme, tutti noi parte della grande famiglia bianconera per gli auguri. Siamo qui, nel nostro museo, che celebra la storia della Juventus. É importante che voi la conosciate , perché oggi ne fate parte".

Juve, il discorso di John Elkann

Elkann ha voluto richiamare al passato, nelle sale dove viene celebrata la storia della Juventus, con uno sguardo verso il futuro: "State diventando un gruppo, una squadra sempre più forte e siete tutti importanti per fare in modo che la Juventus, unita, squadra e società, possa tornare a vincere. Perché la vittoria (riferendosi al 2-1 contro la Roma, ndr) è espressione di ciò che insieme fate ogni giorno e per questo ringrazio lo staff, tutta la squadra il capitano, il Mister, tutti i dirigenti e tutti voi e le vostre famiglie qui presenti".