Juve, gli auguri social a sorpresa di Spalletti: "Nella letterina a Babbo Natale ho chiesto anche..."

Luciano Spalletti ha voluto mandare un messaggio di auguri ai tifosi della Juventus e a tutti gli appassionati di calcio. Durante l’allenamento della vigilia, il tecnico è stato protagonista di un breve video pubblicato sui canali social del club bianconero

Gli auguri di Spalletti al mondo Juve

"Nella letterina a Babbo Natale ho richiesto che i tifosi della Juventus e tutti i tifosi del calcio, in generale, passino un buonissimo Natale, delle buone feste e un felice anno nuovo", ha detto Spalletti, augurando a tutto l'ambiente bianconero buone feste.