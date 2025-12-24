Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 24 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Juve, gli auguri social a sorpresa di Spalletti: "Nella letterina a Babbo Natale ho chiesto anche..."

Il messaggio dell'allenatore dei bianconeri per le festività natalizie
TagsSpallettijuveNatale
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Luciano Spalletti ha voluto mandare un messaggio di auguri ai tifosi della Juventus e a tutti gli appassionati di calcio. Durante l’allenamento della vigilia, il tecnico è stato protagonista di un breve video pubblicato sui canali social del club bianconero

Gli auguri di Spalletti al mondo Juve

"Nella letterina a Babbo Natale ho richiesto che i tifosi della Juventus e tutti i tifosi del calcio, in generale, passino un buonissimo Natale, delle buone feste e un felice anno nuovo", ha detto Spalletti, augurando a tutto l'ambiente bianconero buone feste.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

