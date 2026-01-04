Juve, libero fischio in libero Stadium?

I fischi all’intervallo li abbiamo sentiti. Fischi? Ma perché? E contro chi? Contro il destino almeno apparentemente cinico e baro, ho voluto immaginare. Niente affatto, contro una squadra che aveva dominato l’avversario in lungo e in largo sbagliando l’impossibile. Contro una Juve che se avesse chiuso la prima parte tre o quattro a uno non avrebbe rubato nulla. Ma che all’uno del Lecce non aveva opposto i gol suoi.

Libero fischio in libero Stadium? Bah. La disapprovazione, semmai, avrebbe potuto interessare al massimo Cambiaso per quel passaggio in orizzontale che aveva innescato Banda, niente di più. Cinque minuti della ripresa e gli applausi hanno sostituito i fischi, e la superiorità, netta, della Juve è stata - solo parzialmente - premiata. Ha un’altra faccia, la Juve, una nuova sostanza. Per la prima volta in questa stagione ho visto una squadra che dava l’impressione di poter vincere la partita, assai diversa da quella di Pisa ad esempio. Solo nel secondo tempo s’è complicata la vita: la smania di chiuderla ha prodotto decine di cross controllati dalla contraerea di Di Francesco, l’errore di David e il palo di Yildiz.

Il Lecce s’è difeso con tanto coraggio e attenzione e anche con l’umiltà e la concretezza di chi ha capito nel giro di mezz’ora che l’esordio di Matias Perez stava mostrando tutti i caratteri dell’azzardo, una piccola follia, visto che era puntato e saltato ripetutamente da Yildiz.

Il rientro di Bremer ha consentito a Spalletti di riordinare la difesa allineando giocatori di ruolo, McKennie s’è conquistato la titolarità sulla trequarti (ovunque) per almeno un’ora, la sua autonomia da eccesso di prima spremitura, il problema più serio resta David, al quale i compagni hanno offerto l’opportunità di buttarla dentro su rigore. Fallita. Il migliore in campo, Falcone, che quando ha giornate come questa diventa quasi irritante. Per gli avversari. Vladi è stato spettacolare: del resto arriva dal cinema...

PS. A differenza di Pisa, questa volta i cambi di Spalletti non hanno inciso come avrebbero dovuto. Non è un gran post scriptum, ma volevo trovare uno spazio per questa riflessione minima.