Dormono all’Allianz Stadium e rubano spumante: scatta l’arresto per due fratelli

È stata una notte surreale quella vissuta all’Allianz Stadium di Torino dopo Juve-Cremonese. Un fratello e una sorella, giunti da Bologna per assistere alla gara, hanno deciso di trasformare lo stadio in un improvvisato luogo di bivacco, nascondendosi al termine della partita all’interno di una sala d’accoglienza dell’impianto. Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani, invece di lasciare la struttura, avrebbero atteso che il pubblico si fosse allontanato per poi rimanere all’interno dei locali riservati, con l’intenzione di trascorrervi la notte. Avrebbero pianificato di dormire su alcuni divanetti e, nell’attesa, consumare cibo e bevande trovate nelle aree hospitality.

Due fratelli dormono allo Stadium: cosa è successo

Quando il personale di vigilanza si è accorto della loro presenza sospetta, ha immediatamente contattato il 112. All’arrivo dei carabinieri, i due hanno tentato di allontanarsi, ma la fuga è durata pochi metri: sono stati fermati e sottoposti ai controlli di rito. Il ragazzo è stato trovato in possesso di tre bottiglie di spumante, sottratte dalle forniture interne. Per lui è scattato l’arresto in flagranza di reato con l’accusa di furto in concorso, e sarà processato per direttissima. La sorella, coinvolta nella vicenda, è stata denunciata a piede libero per lo stesso reato. Resta ora da chiarire come i due siano riusciti a rimanere nascosti nello stadio per così tanto tempo senza essere individuati. La società e le autorità stanno già accertando eventuali falle nei sistemi di controllo e sicurezza dell’impianto.