giovedì 15 gennaio 2026
Juve, Yildiz in dubbio per il Cagliari. Gatti e Conceicao consolano Spalletti

Allarme per il talento turco, fermato dall'influenza. Tornano a disposizione il difensore e il portoghese
Una notizia cattiva e due buone per Luciano Spalletti in vista della trasferta della Juventus a Cagliari. Il tecnico bianconero incrocia le dita per le condizioni di Yildiz, proprio nel momento in cui recupera due pedine importanti per lo scacchiere bianconero. Queste le ultime in vista della trasferta di sabato in Sardegna.

 

 

L'influenza ferma Yildiz, riecco Gatti e Conceicao

Nell'allenamento mattutino a Vinovo il grande assente è stato Yildiz, colpito da una leggera sindrome influenzale che gli ha impedito di scendere in campo e che ne mette in dubbio la presenza contro gli isolani di Pisacane.

Spalletti può però in parte consolarsi con i rientri di Gatti e Conceicao, tornati a lavorare in gruppo. Il difensore è reduce dall'operazione al menisco del ginocchio destro lesionato nella trasferta di Udine, mentre il portoghese si era fermato per un problema muscolare dopo aver griffato la vittoria sull Roma.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

