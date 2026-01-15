Una notizia cattiva e due buone per Luciano Spalletti in vista della trasferta della Juventus a Cagliari . Il tecnico bianconero incrocia le dita per le condizioni di Yildiz , proprio nel momento in cui recupera due pedine importanti per lo scacchiere bianconero. Queste le ultime in vista della trasferta di sabato in Sardegna.

L'influenza ferma Yildiz, riecco Gatti e Conceicao

Nell'allenamento mattutino a Vinovo il grande assente è stato Yildiz, colpito da una leggera sindrome influenzale che gli ha impedito di scendere in campo e che ne mette in dubbio la presenza contro gli isolani di Pisacane.

Spalletti può però in parte consolarsi con i rientri di Gatti e Conceicao, tornati a lavorare in gruppo. Il difensore è reduce dall'operazione al menisco del ginocchio destro lesionato nella trasferta di Udine, mentre il portoghese si era fermato per un problema muscolare dopo aver griffato la vittoria sull Roma.