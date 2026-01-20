Fa scattare le mascherine e l'ossigeno sul volo per Cagliari: denunciato tifoso della Juve

Un tifoso della Juventus è stato denunciato dopo aver causato momenti di tensione a bordo di un volo diretto in Sardegna . L’episodio si è verificato sabato su un aereo Aeroitalia partito da Roma e atterrato a Cagliari, sul quale viaggiava un 40enne residente in provincia di Frosinone, in trasferta per seguire la sfida tra Cagliari e Juventus .

Disagi sul volo verso Cagliari: tifoso della Juve denunciato

Durante il viaggio, mentre a bordo si levavano cori e incitamenti, l’uomo avrebbe colpito con forza una cappelliera. Il gesto ha provocato prima la fuoriuscita delle mascherine di emergenza e successivamente l’attivazione dell’erogazione dell’ossigeno, creando disagi e preoccupazione tra i passeggeri. L’equipaggio è intervenuto rapidamente per ristabilire la calma e ha segnalato l’accaduto alle autorità competenti. Una volta giunto all’aeroporto di Cagliari-Elmas, il tifoso è stato fermato dagli agenti della Polaria, che hanno proceduto alla denuncia per danneggiamento.