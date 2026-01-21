Yildiz meglio di Yamal: ecco la classifica dei migliori Under 22
Il CIES Football Observatory accende i riflettori sui migliori giocatori di campo under 22 che, nel corso dell’attuale o dell’ultima stagione completata, hanno inciso più dei loro stessi compagni di squadra. L’analisi prende in considerazione 65 campionati in tutto il mondo e si basa sui dati di Impect, che valutano le prestazioni attraverso otto aree di gioco fondamentali, secondo una metodologia scientifica e comparativa.
Yildiz al vertice, fa meglio di Yaman. C’è Nico Paz
A guidare la classifica c’è Kenan Yildiz, che si conferma come il miglior giocatore U22 per rendimento relativo rispetto ai compagni di squadra. Il talento della Juve continua a crescere, dimostrando una maturità calcistica fuori dal comune: qualità tecniche, capacità di incidere nelle fasi chiave del gioco e continuità di prestazioni lo rendono uno dei profili più interessanti del panorama internazionale. Il dato che colpisce maggiormente è il confronto con Lamine Yamal, considerato uno dei più grandi talenti emergenti al mondo. Il gioiello del Barcellona si piazza infatti al sesto posto, alle spalle di Yildiz. Un risultato che non ridimensiona il valore dello spagnolo, ma che certifica l’impatto superiore del bianconero nel contesto della propria squadra. Tra i nomi che spiccano nella top ten c’è anche Nico Paz, ottavo in classifica. Il talento spagnolo in forza al Como viene ormai considerato uno dei giovani più forti al mondo, capace di emergere anche in un contesto competitivo e in crescita come quello del club lombardo.